نادي أبوظبي للدراجات يبحث عودة النشاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية اجتماعاً عن بُعد هو الاجتماع الثالث لمجلس إدارة النادي في أجندة العام الحالي 2020.

ترأس الاجتماع مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس الإدارة، بحضور خالد بن شيبان الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء: سلامة العميمي، سويدان الظاهري، الدكتورة فريدة الحوسني، الدكتور عارف الحمادي، مبارك العامري، الدكتور محمد الفلاسي، إلى جانب النخيرة الخييلي مدير عام النادي.

وناقش الاجتماع الوضع الراهن في ظل المستجدات الخاصة بتحديات جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تضمن عودة النشاط الرياضي سواء في مقر النادي في جزيرة الحيدريات، أو كافة المرافق الخدمية ومراكز التدريب التي من المقرر أن يتم إنشاؤها في كل من مدينة العين والظفرة؛ بهدف اكتشاف المواهب؛ واستفادة كافة فئات المجتمع.

وطالب مجلس الإدارة كلاً من الإدارة التنفيذية والإدارة الفنية في النادي بمواصلة مشوار التميز، والعمل على توسيع قاعدة مستخدمي رياضة الدراجات في المجتمع بشكل عام، والتي تشمل كافة فئات المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم، مع استغلال البنية التحتية التي توفرها إمارة أبوظبي لمحبي وعشاق رياضة الدراجات.