شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تنظم بطولة الشرطة للبلياردو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم قسم الإعلام والعلاقات العامة، بالقيادة العامة لشرطة عجمان، فرع الأنشطة الرياضية والثقافية، بطولة البلياردو في نادي شوترز للبلياردو، لتعزيز مستوى النشاط الرياضي لدى منتسبي شرطة عجمان خلال فترة برنامج التعقيم الوطني.

وقال النقيب خميس ثاني فيروز، مدير فرع الأنشطة الرياضية والثقافية، بشرطة عجمان، إن 16 لاعباً من شرطة عجمان شاركوا في البطولة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة اتخذت كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي، وتعقيم كل الطاولات والمعدات المستخدمة، ولبس الكمامات والقفازات لكل المشاركين في البطولة.

وفي ختام البطولة تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، وحصل على المركز الأول المساعد أول سعود محمد شطاف، وجاء في المركز الثاني الرقيب أول ناصر خلف المطروشي، وفي المركز الثالث من نصيب العريف راشد محمد النعيمي.

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