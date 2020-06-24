شكرا لقرائتكم خبر عن أوميغا تثني على جهود اتحاد الجولف في تطوير اللعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجهت شركة أوميغا الراعي الرئيسي لبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للجولف، أعرق بطولات الجولف على صعيد القارة الآسيوية، بالشكر والثناء إلى اتحاد الإمارات للجولف، على جهودهم المتواصلة وحرصهم على تقديم تجارب مختلفة للجمهور، تسهم في زيادة انتشار اللعبة من جهة، بجانب جهود حثيثة تهدف إلى تطوير اللعبة داخل المجتمع الإماراتي، من خلال البرنامج الرائد للاتحاد المتعلق باكتشاف المواهب الناشئة، والدفع بهذه المواهب إلى استثمار المنصات العالمية بهدف صقل الموهبة والارتقاء بها، خصوصاً على صعيد اللاعبين المواطنين في الدولة.

وقامت شركة أوميغا دار الأزياء العالمية المختصة في عالم الساعات الفارهة، بتوجيه رسالة شكر مرفقة بشهادة ثناء إلى اتحاد الجولف، تسلمها خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد.

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