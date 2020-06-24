أجانب الهلال والوحدة أول العائدين للسعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أصبح الهلال والوحدة أول ناديين في السعودية يستعيدان العناصر الأجنبية والطواقم الفنية بعد وصول رباعي الأول الفرنسي بافتيمبي غوميز والبرازيلي كاروس ادواردو والإيطالي جيوفينكو والكوري الجنوبي شو هون بالإضافة لبقية الجهاز المساعد للمدرب رازفان صباح الثلاثاء إلى الرياض عبر طائرة خاصة.

ولم يتبق للنادي العاصمي سوى الكولومبي جوستافو كويلار الذي لا يزال في بلاده، في حين لم يغادر المدرب رازفان والبيروفي كاريلو الرياض.

واستقبل الوحدة مدربه الأوروجوياني دانيال كارينيو وجهازه المساعد بالإضافة للمدافع الإسباني بوتيا عبر خط سير من الأوروجواي وفرانكفورت وصولا إلى جدة.

وتستعد بقية الأندية لاستقبال لاعبيها الأجانب عن طريق رحلات خاصة تبدأ بالوصول تباعاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء من البرتغال وتونس والبرازيل.

على صعيد متصل أعلن النصر إيقاف نشاطه لحين ظهور الفحص الخاص بفيروس كورونا الذي خضع له اللاعبون مساء الاثنين بمقر النادي حسب البروتوكول الطبي لعودة النشاط الرياضي.

وقرر الاتفاق منح اجازة احترازية لثلاثة من لاعبيه هم علي الخيبري وحسين سالم وماجد النجراني بسبب مخالطتهم للثنائي عبدالله الصالح وماهر محمد المصابين بالفيروس.