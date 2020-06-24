أبو الشوارب يثمن ثقة حمدان بن راشد ويؤكد أهمية العمل بروح الفريق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، على الثقة الغالية التي أولاها سموه إياه ولأعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم الجديد، وتكليفهم بإدارة شؤون الكرة بالنادي.

وأعرب عبد الرحمن أبو الشوارب عن امتنانه وتقديره إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، وذلك على ثقته الكبيرة في رئيس وأعضاء مجلس شركة كرة القدم، مؤكداً أن توجيهات ورؤى سموهما ستكون نبراساً يحتذي به مجلس الإدارة بتشكيلته الجديدة لتحقيق تطلعات النادي وأهدافه.

وأكد رئيس شركة الكرة أن هذه الثقة الكبيرة بمثابة تكليف رفيع، يمنحهم دافعاً كبيراً نحو بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد للمضي قدماً في طريق الانتصارات وصناعة الإنجازات على جميع الصعد، ليعود العميد إلى موقعه الطبيعي في صدارة أندية الدولة.

وعبر أبو الشوارب عن فخره واعتزازه بخدمة عميد الأندية الإماراتية، متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، داعياً جميع منتسبي العميد للعمل معاً من إجل النهوض بالنادي، ومطالباً الجماهير بالوقوف خلف النادي ودعمه من أجل تحقيق أهدافه وتطلعاته.

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