شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبحث عن ديفندر لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو سموحة عن ديفندر مُتميّز للتعاقد معه فى الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم صفوف الفريق طبقا للخطة التى وضعها حمادة صدقى المدير الفنى للفريق بضرورة التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الأسماء اللامعة لعودة الموج الازرق لسابق عهده بعبعا لناديي القمة الأهلى والزمالك ، ويحاول حمادة صدقى التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات بالإضافة لعنصر الشباب المتواجد معه فى الفريق يستطيع من خلالهم بناء جيل جديد لسموحة .

من ناحية أخرى تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي العرض المقدم من سموحة لتجديد إستعارة ثلاثي سموحة ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى لمدة موسم في ظل حاجة الفريق السكندري للثلاثي الأهلاوي ، وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو مصير العرض السكندري للثلاثي ، ناصر وصلاح وكريم في ظل العروض الأخرى التى وصلت النادي لضم هذا الثلاثي .

Advertisements

ويضم سموحة خمسة لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة هم ، الثلاثي السابق بجانب المدافع الصاعد محمد عبد المنعم وفوزي الحناوي وتلقي ناصر ماهر عرضاً برتغالياً بخلاف عدة عروض من أندية محلية للتعاقد معه.

على صعيد مختلف أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن لاعبي فريقه قاموا بإجراء المسحة الطبية الأولى للاعبين والجهاز الفني والإداري، عدا لاعب واحد، ضد فيروس كورونا، وقال عامر فى تصريحات تليفزيوينة: "متشوقون لعودة الدوري، فالدوري خير لمصر، لازدهار الرياضة، وغياب الكرة عمل فراغ كبير، دا مش وقت اعتراض، والدولة قررت إننا نلعب الدوري، سمعًا وطاعة للدولة، مصر تؤمر".