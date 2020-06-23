شكرا لقرائتكم خبر عن عرض برازيلى يهدد انتقال طاهر إلى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه إدارة النادى الأهلى أزمة فى إتمام صفقة طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما أعلن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة، أن أحد رجال الأعمال السعوديين الذى يمتلك ناديًا فى البرازيل طلب شراء طاهر محمد طاهر.

وأضاف عادل أن مندوب النادى البرازيلى سيعقد جلسة مع إدارة المقاولون خلال الأيام القليلة المقبلة للتفاوض حول شراء اللاعب وإتمام الصفقة.

وكشف فتحى عن أن إدارة ناديه حددت ٤٠ مليونًا لبيع طاهر للأهلى، مؤكدًا أن ناديه لن يفرط فى اللعب بأقل من هذا المبلغ وقد تزيد فى حال بيعه خارجيًا.

وأكد فتحى أن ناديه لا يمانع فى بيع طاهر لأى ناد يرغب فى ضمه وسيوافق على شروطنا المالية، وقال: «لم نصل لاتفاق نهائى مع الأهلى حول شراء اللاعب وننتظر ردهم على الموافقة على شراء اللاعب مقابل ٤٠ مليون جنيه من عدمه».

وأوضح أن إدارة الأهلى لم تحسم موقفها ولم تبدِ جديتها فى حسم الصفقة مبكرًا مقابل ٤٠ مليونًا، الأمر الذى فتح الباب لدخول أندية أخرى مصرية وسعودية وبرازيلية لضم اللاعب.

وتابع: «وافقنا على بيع طاهر وتسويقه وننتظر كل العروض الخارجية والداخلية للاستقرار على أنسب وأفضل العروض، نافيًا التوصل لأى اتفاق مع الأهلى»، وقال: للأسف، إدارة الأهلى لم تُظهر لنا الجدية فى التفاوض وحسم الصفقة حتى الآن، رغم أن مطالبنا مشروعة ومنطقية ولسنا مضطرين للاستغناء عن اللاعب وإذا لم نحصل على المقابل المادى المطلوب فلن نبيعه«.

واختتم »فتحى» تصريحاته بأنه فى حال عدم التوصل لاتفاق نهائى لبيع اللاعب مقابل ٤٠ مليونًا، فلن يتم الاستغناء عن اللاعب والإبقاء عليه بصفوف ذئاب الجبل. وتحاول إدارة الأهلى الضغط على المقاولون العرب لتخفيض المقابل المادى لحسم الصفقة.

من ناحية أخرى، يستأنف، اليوم الأربعاء، الفريق الكروى الأول للأهلى التدريبات على ملعب مختار التتش بعد غياب قرابة ثلاثة أشهر لظروف توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، واطمأنت إدارة النادى على كل التجهيزات للفريق بعد الانتهاء من كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتى الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية لجميع أفراد الجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدورى الممتاز، واستقر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق، صباح اليوم، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

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وقام الجهاز الإدارى بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادى.

وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفنى، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبى الذى سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها، جاءت سلبية مائه بالمائة.

وأضاف أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الأهلى سلبية تماما.

وأوضح مدير الكرة أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلى.

على صعيد آخر، أبلغ رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، إدارة النادى أنه سيعود لقيادة الفريق نهاية الشهر الجارى من بلاده بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها للاطمئنان على أسرته والتشاور مع زوجته بخصوص توقيع عقد جديد مع الأهلى.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الغموض بخصوص مصير فايلر، حيث ترددت أنباء عن رفض زوجة المدرب فكرة الاستمرار فى تدريب الأهلى وطلبها قبول العرض الذى حصل عليه فايلر من أحد الفرق السويسرية، بينما خرجت تأكيدات من الأهلى عن توصل الإدارة لاتفاق مع المدرب على التجديد لمدة موسمين وأن الجلسة التى سيعقدها رئيس النادى محمود الخطيب مع المدرب ستشهد إبرام العقد، خاصة بعد موافقة الإدارة على شروط المدرب.

على الجانب الآخر، سادت حالة من الغضب داخل النادى بسبب قيام حسين الشحات، لاعب الفريق، بإجراء جراحة الفتاق قبل عودة فريقه للتدريبات بأيام قليلة.

ووفقًا لمصدر داخل النادى، فإن الجهاز الفنى أبدى استياءه من تأخر اللاعب فى إجراء الجراحة، خاصة أنه سيغيب مدة تصل إلى أسابيع، بينما رفض الجهاز الطبى تحمله مسؤولية تأخر جراحة اللاعب، خاصة أن الفريق كان فى راحة من التدريبات بسبب توقف النشاط وكان بمقدوره عمل الجراحة منذ فترة، وكشف مصدر داخل النادى عن طلب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تحقيقًا فى واقعة تأخر جراحة الشحات لمحاسبة المسؤول.