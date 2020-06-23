شكرا لقرائتكم محمد الطويلة: يوجد 100 سبب بخلاف كورونا يقفون حائلا دون عودة الدوري العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم ، على وجود أكثر من 100 سبب بخلاف كورونا والأمراض الحالية يقفون حائلا دون عودة الدوري العام، وأضاف رئيس نادى النجوم ، في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، إنه من العيب إدخال اسم الدولة في عودة الدوري العام والتلويح بالتهديد بضورة استكمال المسابقة على غير الواقع.

وقال الطويلة ، إن استكمال الدوري المتوقف سيؤثر على الموسم المقبل وأطالب ببدء دوري جديد في سبتمبر المقبل، معتبرا أن الأهلى هو المستفيد الوحيد من عودة الدوري.

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم كواليس الأزمة التي حدثت بين ممثلي الأندية واللجنة الخماسية خلال التوقيع علي محضر إجتماع الأندية مع إتحاد الكرة قائلا: "حصل خطأ في التوقيعات واللجنة قالت خطأ موظف".

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وأضاف الطويلة : "نحن نبحث عن عودة صناعة كرة القدم، ولكن كل ما نطلبة هو توضيحات لأمور مهمة".

وتابع رئيس نادي النجوم على أهمية عودة النشاط: "نحن لسنا ضد عودة النشاط ولكن نناقش حول آلية العودة فقط، نحن في حاله استثنائية والأزمة في أن الاهلي يطالب باللقب وهذا حقه".