شكرا لقرائتكم عضو الإسماعيلي: عودة الدوري مستحيلة ولن ينتهي الموسم إلا في يناير أو فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عطيتو أبو عراقي ، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، نحتاج 6 أسابيع على الأقل فترة الإعداد استعدادا لعودة الدوري العام علاوة على أن عودة اللاعبين الأجانب المحترفين ستتأخر كثيرا،وأضاف عضو مجلس إدارة الإسماعيلي ، في مدخلة لبرنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، أن هناك استحالة في عودة المسابقة المحلية لأن الدوري لن ينتهي الا في يناير أو فبراير المقبل مؤكدا ان يتبقى اكثر من 17 جولة على النهاية سيتم لعبها في أكثر من 4 أو 5 شهور على الأقل.

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وتابع عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أن الإسماعيلي يدق ناقوس الخطر دائما عن المسئول مسئولية جنائية ومدنية وطبية عن أوراح اللاعبين والرياضين في مصر .

وأضاف عضو الإسماعيلي، أن الحل الأمثل يتمثل في بداية الدوري الجديد بعد شهرين والاستعداد له جيدا من ضياع الموسمين في استئناف المسابقة هذا الموسم.