شكرا لقرائتكم ميلان يعلن عن خضوع ماتيو موساكيو لعملية جراحية في الكاحل وغيابه 4 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن خضوع مدافعه ماتيو موساكيو لعملية جراحية في الكاحل ومن المتوقع أن يغيب على إثرها لمدة أربعة أشهر على الأقل.

كان المدافع يعاني من مشكلة الكاحل المتكررة، وفي النهاية أدرك ميلان أن العلاج لم يكن كافيًا، ليضطر إلى الخضوع لعملية جراحية.

وقال ميلان في بيانه: "يعلن ميلان عن خضوع ماتيو موساكيو لجراحة في كاحله الأيسر، قام بها البروفيسور، رامون كوجات، مع طبيب النادي، الدكتور لوسيو جينيسيو، في الحضو".

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أضاف البيان: "وأعلن الجراح رضاه عن العملية، والوقت المقدر للشفاء هو 4 أشهر، باستثناء أي مضاعفات تحدث".

وسيبلغ موساكيو 30 عامًا في أغسطس المقبل وهو متعاقد مع ميلان حتى يونيو 2021.

كان ميلان قد نجح في تحقثق الفوز على كليتشي بنتيجة 4-1 في أولى مبارياته بعد العودة للدوري الإيطالي من جديد.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده للنقطة 39، احتل بهم المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، الذى يتصدر فريق يوفنتوس برصيد 63 نقطة، بينما توقف رصيد ليتشي، عند 25 نقطة فى المركز الثامن عشر.