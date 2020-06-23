شكرا لقرائتكم الاهلي يفرض قائمة ممنوعات على لاعبيه أثناء التدريب في زمن الكورونا.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صباح الأربعاء تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء إدارة الأهلي من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، خاصة بعد إجراء مسحة طبية يوم الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز، في الوقت الذي أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن جميع عينات لا عبى الفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها أ جاءت سلبية مما جعل النادي يستكمل قرار العودة للتدريبات بشكل طبيعي، وهناك مجموعة من الممنوعات على لاعبي الأهلي اثناء التدريب في زمن الكورونا أبرزها :



التدريب في توقيت واحد ممنوع

استقر الجهاز الفنى للأهلي على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإداري الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، في الوقت الذي تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.



الغسيل ممنوع في النادي

أتخذ مسئولو الأهلي قراراً بمنع اللاعبين من ترك ملابسهم فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك على أن يكونوا جاهزين للتدري مباشرة بمجرد وصولهم للنادي.

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الاستحمام ممنوع

لن يسمح للاعبى الأهلي بالاستحمام فى النادى، حيث سيتوجه اللاعبون إلى بيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام أو خوض أى تدريبات استشفائية فى الجاكوزى والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا.



ممنوع الجراج

أغلق مسئولو النادي الجراج الخاص باللاعبين والمتواجد خلف ملعب التتش بالجزيرة بشكل مؤقت بسبب وباء كورونا، حيث تم تبليغ اللاعبين بركن سيارتهم خارج أسوار النادي خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا.

المحاضرات والتجمعات في الغرف المغلقة ممنوعة

لن يقم الجهاز الفني بمحاضرة اللاعبين في الغرف المغلقة كما أنه لن يسمح بأي تجمعات في الغرف، على أن تكون المحاضرات في ملعب التتش.