لاعبو مصر المقاصة يخضعون لإجراءات المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من كورونا

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جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة لإجراءات المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا صباح غدا في استاد الدفاع الجوى، وذلك في اطار استعدادات الفرق لاستئناف النشاط، وقام الجهاز الإداري لفريق المقاصة بإبلاغ اللاعبين بموعد المسحة غدا تحت اشراف اتحاد الكرة
من ناحية اخري أكد بكرى سليم المدير التنفيذى لنادي مصر المقاصة أن ناديه تأثر كثيرًا بإيقاف النشاط الرياضى منذ ثلاثة أشهر بسبب تفشى وباء كورونا الذى ضرب العالم بأجمعه منذ بداية العام الحالى وأدى لتجميد النشاط الرياضى فى العالم كله.
وأضاف سليم فى تصريحات تليفزيونية انه يطالب بدعم الدولة للنشاط الرياضي مثل قطاعات السياحة والنقل والطيران، مؤكدًا أن الأندية قاربت على الإفلاس بسبب توقف الموارد المالية التي تعتمد عليها بسبب انتشار فيروس كورونا .
وكشف المدير التنفيذى لمصر المقاصة عن أن سبب استقالة محمد عبد السلام من رئاسة النادى بسبب ظروفه الصحية وتفضيله الراحة والإبتعاد عن الضغوط ، مؤكدًا أن إدارة النادى عرضت الاستثمار فى القرية الأولمبية بالفيوم على أن تكون تابعة لشركة المقاصة سبورت ووزير الشباب والرياضة وافق على الأمر.
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