إبراهيم فايق يكشف عن خطاب الدولي لكرة اليد إلى الاتحاد المصري

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جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم فايق مقدم برنامج جمهور التالتة، عن خطاب الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى نظيره المصري بعد قرار الأخير بالغاء مسابقة الدوري بقرار من الأندية. وقال فايق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الثلاثاء: "الاتحاد الدولي لكرة اليد استحث نظيره المصري بضرورة استكمال الموسم الرياضي في خطاب رسمي". Advertisements وأوضح: "عودة المسابقات الرياضية قرار دولة، ويأتي في مقدمتها دوري كرة القدم المصري، دعوني أقولها بعبارات واضحة: عودة الدوري المصري قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط".

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