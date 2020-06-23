شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء مدرب دجلة مع اللاعبين فى أول مران جماعى بعد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم الثلاثاء، اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى لوادى دجلة، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق الكروى الأول، فى أول تدريب جماعى، بعد انتشار فيرس كورونا، وذلك بعد أن تأكدت سلبية المسحة الطبية الأولى لجميع لاعبى الفريق وكذلك الجهاز الفنى، حيث خضع الفريق والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين لإجراء مسحة طبية الأحد الماضي، للكشف عن الفيرس، عقب إصدار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط، لاسيما وإنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بدجلة بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات.

وحرص المدير الفنى على تهنئة اللاعبين بعودة التدريبات الجماعية من جديد، مؤكدًا لهم إنه كان مشتاق للنزول لأرض الملعب خاصة وأن فترة التوقف طالت، حيث إنها كانت من منتصف شهر مارس الماضى، ولم يتطرق الخواجة اليونانى فى حديثه مع اللاعبين حول مصير مسابقة الدورى وهل سيشارك الفريق فى المسابقة فور استئنافها من عدمه، وطالبهم بخوض تمرينات عضلية خفيفة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وخضع جميع اللاعبون لاختبار أوزان قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، ويرغب الجهاز الفنى لدجلة فى اختبار أوزان اللاعبين، للتأكد من حفاظهم على معدل لياقتهم خلال الفترة التى قضوها فى المنازل بسبب تفشيى فيرس كورونا، حيث يهدف نيكوديموس لمعرفة اللاعبون الذين زادت أوزانهم من أجل إعداد برنامج تأهيل خاص لهم.

ويرفض ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة عودة استئناف مسابقة الدورى بالموسم الحالى، متمسكًا بالإلغاء، قائلاً: ""وادي دجلة يرفض عودة الدوري او أي منافسات أخرى قبل منتصف أكتوبر 2020 و يهدد بتصعيد الأمر إن أجبر على غير ذلك".