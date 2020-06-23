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صور.. 3 مجموعات منفصلة فى أول تدريبات لبيراميدز قبل عودة النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

خاض الفريق الأول لكرة القدم، بنادي بيراميدز، أول تدريباته اليوم، الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي الفرعي، استعدادا لاستئناف النشاط مجددا وتنفيذا لقرار الدولة بعودة كافة الأنشطة واستكمال الدوري الممتاز بعد توقفه لعدة أشهر في ظل تفشي فيروس .

 

وكان هاني سعيد المدير الرياضي للنادي أكد أنه حصل على الضوء الأخضر مؤخرا من اتحاد الكرة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالتدريب على مجموعات انتظارا لإجراء المسحة الثانية والتي تجرى الأربعاء وفي ضوء نتيجتها سيعود الفريق لاستئناف تدريباته الجماعية التي توقفت منذ شهر مارس الماضي بقرار من الحكومة واتحاد الكرة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

 

وطبق نادي بيراميدز أعلى معايير السلامة ونفذ جميع الاشتراطات الصحية مع أول أيام التدريبات والتي تمثلت في تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات تحضر كل مجموعة وتؤدي تدريباتها دون اختلاط بالمجموعة الأخرى ودون استعمال غرف الملابس والحفاظ على المسافة الآمنة في التعامل بين اللاعبين.

 

وخضع اللاعبون لاختبار كشف الحرارة وعمليات التطهير باستخدام البوابات المطهرة الإلكترونية، كما تم تعقيم جميع أرجاء الملعب والكرات من خلال الشركة المسئولة عم التعقيم بصورة مستمرة طوال تواجد اللاعبين داخل الملعب.

 

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