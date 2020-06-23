شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة اتحاد الكرة يستعد لإجراء مسحة لاعبي الزمالك ..الخميس أندية القسم الثانى ترفض الدورة المجمعة لتحديد الصاعدين للممتاز شبانه في لايف الخليج 365 :الأندية تهدد الجبلاية بالتعهد وتحمل المسئولية الجنائية لاستئناف الدوري مرتضي منصور يعلن موقف الزمالك من عودة النشاط مساء اليوم Advertisements الأهلي يكشف قرارات اجتماع المجلس ويُرحّب بتصريحات رئيس الوزراء الأهلي يعقد محاضرات "الفيديو" في التتش بسبب كورونا المقاولون: بيراميدز مهتم بطاهر محمد طاهر والأولوية لمن يقدر اللاعب

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