شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يفوز على ليفانتي بهدف نظيف في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزًا هامًا على مضيفه ليفانتي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيوتات دي فالنسيا في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مدافع ليفانتي برونو جونزاليس في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

ولم يستطع أي من الفريقين في هز الشباك في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة هدف للاشئ لأبناء العاصمة الإسبانية مدريد لينجح دييجو سيميوني ولاعبيه في الحصول على ثلاث نقاط جديدة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 55 محتلًا المركز الثالث في ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الرابع إشبيلية و10 نقاط عن صاحبي المركزين الاول والثاني ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

أما ليفانتي فتوقف رصيده عند النقطة 38 محتلًا المركز 11 في ترتيب الدوري الإسباني.

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