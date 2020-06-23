شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انضمام المثلوثى.. نجوم توانسة ارتدوا قميص الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحمد عمارة

بات الظهير الأيمن لفريق نادى الصفاقسى التونسى، حمزة المثلوثى، على مقربة شديدة من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى إطار الصفقات التى يحتاجها الفريق فى الموسم المقبل لتدعيم صفوفه.

المثلوثى قدم مستويات فنية مميزة بقميص الصفاقسى التونسى، وخاض اللاعب 227 مباراة بقميص جميع الأندية التى لعب بصفوفها ونجح فى إحراز 10 أهداف وصناعة 20 أخرى لزملائه.

وسبق المثلوثى صاحب الـ27 عاماً، 4 لاعبين من تونس ارتدوا قميص الزمالك، منهم من ترك بصمة واضحة على أداء ومستوى الفريق، واّخرون خرجوا من الأبواب الخلفية للنادى لقلعة زامورا. البداية كانت بانضمام قلب دفاع فريق الإفريقى التونسى يامن بن ذكرى لصفوف الزمالك، مدوناً أول رحلة احترافية للتوانسة فى القلعة البيضاء فى صيف 2006 ولكنه رحل بعد موسمين بعد المشاركة مع الفريق فى 15 مباراة فقط بالدورى الممتاز. وفى موسم 2007-2008 ينضم مدافع الصفاقسى التونسى لصفوف الزمالك ويلعب بالقميص الأبيض حتى يناير من عام 2009 والعودة لتونس عبر بوابة الترجى الرياضى، وسجل العابدى هدفاً وصنع اّخر خلال 26 مباراة بقميص أبناء زامورا، فى الوقت الذى حصل خلاله على بطاقتين باللون الأحمر خلال مسيرته مع الزمالك منها مرة أمام الأهلى بلقاء السوبر المحلى عام 2008. وفى يناير من عام 2018 يبرم نادى الزمالك تعاقداً مع الظهير الأيمن الدولى التونسى حمدى النقاز، قادماً من فريق النجم الساحلى، حيث ظهر اللاعب المميز صاحب الطول الفارع بأداء رائع فى بداياته فى الدورى المصرى، قبل أن يتراجع مستواه فى عدة مناسبات قبل أن يفر النقاز هارباً عن النادى بداعى عدم الحصول على مستحقاته المالية فى منتصف الموسم الجارى فى واقعة مثيرة ويدخل فى أزمات وشكاوى مع مجلس إدارة النادى الأبيض، ونجح اللاعب فى صناعة 9 أهداف خلال 63 مباراة خاضها بقميص البلانكو. أخيراً أبرم الزمالك أفضل صفقاته التونسية بالحصول على توقيع مايسترو خط الوسط فرجانى ساسى، أحد أبرز نجوم الكرة التونسية الذين سطعوا بقميص أبناء ميت عقبة وذلك فى صيف 2018، حيث يقدم ساسى مردوداً مميزاً فى قيادة خط وسط الزمالك برفقة طارق حامد على مدار موسمين متتاليين، نال خلالهما عشق جماهير النادى ودوّن ساسى حضوره بقميص الزمالك بتسجيل 11 هدفاً وصناعة 8 خلال 62 مباراة رسمية مع النادى. تُرى هل سيسير المثلوثى على نهج ساسى فى صفوف الزمالك ويترك بصمة واضحة فى أداء أبناء مدرسة الفن والهندسة ويدون تألقا جديدا لنجوم تونس داخل قلعة ميت عقبة أم سيسلك طريق الاّخرين ممن خرجوا من الأبواب الخلفية من النادى؟