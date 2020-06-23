شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانه الاعتزال.. سيد حمدى «العشوائى» الذى أنقذ الأهلى فى 2012 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد حمدى، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، والترسانة الحالى، اعتزاله لعبة كرة القدم بعد مسيرة حافلة فى الملاعب، مكتفياً بما قدمه على المستطيل الأخضر بعد بلوغه عامه الـ 36.

وأفصح سيد حمدى قراره خلال تصريح تليفزيونى، بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، حيث كان اللاعب قد أعلن اعتزاله فى الصيف الماضى قبل انضمامه لصفوف الترسانة، إلا أنه عدل عن القرار وعاد من جديد لإعلانه فى الساعات الماضية.

سيد حمدى من مواليد محافظة الفيوم فى الأول من مارس لعام 1984، حيث بدأ مشواره الاحترافى مع كرة القدم بصفوف فريق طنطا، قبل أن يتواجد ضمن لاعبى الدورى الممتاز موسم 2008 بالانضمام إلى بتروجيت وتقديم وجبات فنية دسمة دعت حسن شحاتة، المدير الفنى لمنتخب مصر وقتها، لضمه لكتيبة الفراعنة بأمم إفريقيا 2010، والتى تُوج منتخبنا القومى بلقبها على الأراضى الأنجولية.

ويشهد صيف 2011 النقلة الأكبر فى مسيرة اللاعب مع المستديرة بارتدائه قميص النادى الأهلى، وقيادة هجوم الفريق الأحمر، إلا أن كثرة الإصابات وتغير الأجهزة الفنية خلال فترة تواجده ضمن قلعة التتش قللت كثيراً من فرصه فى إظهار موهبته فى التهديف بشكل كبير.

ورحل حمدى عن الأهلى فى صيف 2014 ولعب بعدها لعدة أندية، أبرزها المصرى والمقاصة والداخلية والمنصورة والترسانة، قبل إعلان قرار اعتزاله اللعبة.

وعلى المستوى الدولى خاض سيد حمدى، والذى لقبه زملاؤه بـ«العشوائى»، 12 مباراة بقميص منتخب مصر، نجح خلالها فى تسجيل 6 أهداف بنسبة 0.5 هدف فى كل مباراة. ويعتبر عام 2012 هو الأفضل للاعب خلال رحلته مع المستديرة، حيث سجل هدف إنقاذ الأهلى من الخسارة أمام الترجى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا 2012 ببرج العرب مع الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة، كما سجل قبلها هدفين فى شباك صن شاين النيجيرى بذهاب نصف النهائى، قبل أن يظهر شخصية بطولية فى إياب النهائى برادس أمام بطل تونس وينجح فى صناعة أحد هدفى تتويج المارد الأحمر، وأكمل مسيرة التألق بهدف للتاريخ فى كأس العالم للأندية فى ديسمبر من العام ذاته فى شباك فريق هيروشيما اليابانى.

إجمالاً لعب سيد حمدى 197 مباراة فى مسيرة الكروية سجل خلالها 42 هدفاً، وقام بصناعة 17 هدفاً لزملائه، وخلا سجله خلال رحلته الكروية من البطاقات الحمراء.

Advertisements

وحقق السيد حمدى 6 ألقاب فى مسيرته، بواقع لقب وحيد للدورى الممتاز مع الأهلى، كذلك دورى الأبطال مرتين، وكأس السوبر الإفريقى مرتين، بالإضافة إلى لقب أمم إفريقيا مع منتخب مصر فى ولاية المعلم حسن شحاتة.