شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرارات مجلس الوزراء.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في الاجتماع الذي انتهى منذ قليل، على الالتزام الكامل بتعليمات وقرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة كل الأفراد.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن المجلس طالع قرارات رئيس الوزراء ورحب بها دعمًا ومساندًة لتوجهات الدولة بعودة الحياة في كافة المجالات مع الإلتزام بكل ما يحفظ سلامة المجتمع، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وأشار «مرجان» إلى أن المجلس طلب من الإدارة التنفيذية عدم إبداء أي مرونة فيما يخص الإجراءات الاحترازية وتوفير كل الإمكانات الطبية للعاملين والموظفين والفرق الرياضية بالتنسيق الكامل مع اللجنة الطبية، وكذلك الاستعداد لاستقبال أعضاء النادي في الموعد المحدد لذلك وفي ضوء التصور الذي تم إعداده سلفًا، خاصًة وأن إدارة النادي بدأت التجهيز والترتيب لكافة هذه الأمور منذ فترة طويلة.

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الاحمر أنه تم التصديق، اليوم، على محضر جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ 14/5/2020، 2/6/2020، واعتماد القرارات الخاصة بأعمال الصيانة والمنشآت، وطلب المجلس تصورًا ماليًا من خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وكذلك تصورًا من سامح على كامل، المستشار الهندسي، فيما يخص المشروعات الإنشائية التي يجري العمل فيها، وذلك للتنسيق بين النواحي المالية والإنشائية بما يضمن إنجاز كل المشروعات في الفروع الثلاثة.

واعتمد المجلس، في جلسته اليوم، التصور المقدم من رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، والخاص بعودة فرق الدرجة الأولى في كل اللعبات للتدريبات تماشيًا مع قرارات الدولة لإستكمال كافة المنافسات.

ولفت «مرجان» إلى اجتماع اللجنة الطبية مع مدربي النشاط قبل أيام والذي شهد مناقشة جميع الأمور الخاصة بالوقاية والعمل على تنفيذ البروتوكول الطبي لوزارة الرياضة في هذا الشأن.

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