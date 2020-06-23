شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يسقط في فخ التعادل السلبي امام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل السلبي امام ضيفه برايتون، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب «كينج باور» في افتتاح مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة إهدار اللاعب الفرنسي نيل موباي لاعب برايتون ضربة جزاء في الدقيقة 14 حيث تصدى لها كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وظل التعادل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بهذه النتيجة ويقتسم الفريقان نقاط المباراة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث بفارق أربع نقاط أمام تشيلسي، ورفع برايتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.