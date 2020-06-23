شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودى يطالب أزارو بتحديد مصيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت إدارة نادى الاتفاق السعودى، من المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى تحديد موقفه من تمديد إعارته لمدة موسم آخر أو الاكتفاء بالفترة الماضية حتى يتمكن النادى السعودى من البحث عن بديل فى حالة تمسك اللاعب بالرحيل وخوض تجربة احتراف جديدة، وينتظر أن تعقد إدارة الاتفاق جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة لتحديد مصيره . ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فان إدارة الأهلى تتمسك بإبرام اللاعب عقداً جديداً للموافقة على إعارته لناد جديد بعد رفضه الاستمرار فى تجربته مع الاتفاق بينما يرفض اللاعب طلب الاهلى وتمسك بفك ارتباطه نهائيا، وأكد المصدر أن جميع المحاولات التى لجأ اليها الأهلى فشلت فى إقناع اللاعب ومازال الغموض يحيط بموقف أزارو حتى الآن. وسيخوض فريق الاتفاق السعودي 4 مباريات ودية قبل استئناف دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين فى 4 أغسطس المقبل ويدخل الفريق فى معسكر إعدادي فى المنطقة الشرقية بعدما ألغى فكرة إجرائه فى أبها، وستتخلله التدريبات، التي طلبها خالد العطوى، المدرب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 58,141

تعافي 15,535

وفيات 2,365

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