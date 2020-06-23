شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يحدد بديل «لاوتارو» فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن تركيز إنتر ميلان، على بديل واحد فقط حاليًا، لخلافة مهاجمه لاوتارو مارتينيز، المرشح بقوة للانضمام إلى برشلونة.

ويعتبر لاوتارو (22 عامًا) أهم أولويات برشلونة فى الميركاتو الصيفى المقبل، بعدما وقع عليه الاختيار لخلافة الأوروجويانى لويس سواريز. وقالت الصحيفة إن اهتمام إنتر متمركز على البرازيلى جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتى، ومنتخب السامبا.

يأتى ذلك، بعدما تعاقد تشيلسى مع الألمانى تيمو فيرنر، وجدد نابولى تعاقده مع البلجيكى درايز ميرتينز، وبات الأوروجويانى إدينسون كافانى قريبًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد. وأوضحت الصحيفة أن إنتر استفسر بالفعل عن السعر المبدئى لجيسوس، وكان الرد أنه لا يقل عن 60 مليون يورو. ويتشابه جيسوس كثيرًا فى الخصائص مع لاوتارو، حيث سجل 18 هدفًا فى 40 مباراة مع مانشستر سيتى هذا الموسم، بينما سجل لاوتارو 16 هدفًا فى 32 مباراة، كما يبلغ من العمر 23 عامًا فقط.