شكرا لقرائتكم خبر عن «كيبا» أسوأ حارس فى الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج تشيلسى بانتصار ثمين، يوم الأحد الماضى، أمام مضيفه أستون فيلا بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الـ30 من الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نجح البلوز بذلك فى تسجيل أول انتصار لهم خارج ميدانهم، فى البريميرليج خلال عام 2020.

كما تمكن أوليفيه جيرو من التسجيل، فى آخر 6 مباريات خاضها بالبريميرليج أمام أستون فيلا (8 أهداف)، بحسب شبكتى «أوبتا» و«سكواكا» للإحصائيات.

وكانت المباراة هى الأولى للمهاجم الفرنسى أمام أستون فيلا، منذ أن سجل فى شباكهم هاتريك رفقة أرسنال، فى مايو 2016.

وتعرض جاك جريليش لـ9 مخالفات أمام تشيلسى، وهو أكثر لاعب يتعرض للمخالفات فى مباراة واحدة بالبريميرليج، هذا الموسم.

كما أنه أكثر لاعب تعرض للمخالفات فى مباراة واحدة، فى الدورى الإنجليزى، منذ ويلفريد زاها أمام مانشستر يونايتد، فى مايو 2017 (10 مخالفات).

وبشكل عام، يعد جريليش ثانى لاعب يتعرض لـ9 مخالفات، فى مباراة واحدة بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، هذا الموسم، بعد النجم البرازيلى نيمار رفقة باريس سان جيرمان أمام مونبلييه.

Advertisements

ونجح كورتنى هوس فى إحراز هدفه الأول بالبريميرليج، أمام تشيلسى، ليتمكن بالتالى من التسجيل فى كل الدرجات الأربع الأولى بالكرة الإنجليزية، رغم أن هدفه اليوم هو السابع

فقط فى الدوريات.

وخاض فرانك لامبارد، مدرب تشيلسى، اليوم مباراته رقم 100 فى مسيرته التدريبية، محققًا 46 انتصارا فى جميع المسابقات.

وحقق لامبارد 24 انتصارا و17 تعادلا و16 هزيمة، رفقة ديربى كاونتى، و22 فوزا و9 تعادلات و12 خسارة مع تشيلسى.

وبصناعته لهدفين، بات سيزار أزبيليكويتا أكثر لاعبى تشيلسى صناعة للأهداف فى البريميرليج، هذا الموسم، برصيد 5 أهداف مناصفة مع ويليان.

ولم يتمكن تشيلسى من الحفاظ على نظافة شباكه، خارج ميدانه فى البريميرليج هذا الموسم، سوى مرة واحدة فقط. ولا يوجد فريق حقق أسوأ من هذا السجل، سوى أستون فيلا نفسه، الذى فشل فى الحفاظ على نظافة شباكه فى أى مباراة خارج ميدانه، فى الدورى هذا الموسم.

ولم يتمكن كيبا، حارس الفريق اللندنى، من التصدى سوى لـ56.6% من التسديدات، التى واجهها فى البريميرليج هذا الموسم.

وهى النسبة الأضعف بين كل حراس البريميرليج، الذين خاضوا 12 مباراة على الأقل فى الدورى، خلال الموسم الجارى.