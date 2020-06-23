شكرا لقرائتكم خبر عن شروع في قتل.. حبس نجم النادي المصري 4 أيام على ذمة التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار وليد جمال، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، بحبس محمود حمد لاعب النادي المصري الحالي ولاعب النادي الإسماعيلي السابق، بتهمة الشروع في قتل شخص بعد أن قام بطعنه بمطوه بسبب خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه.

وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وباشرها أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية وخالد شطا وكيل أول النائب العام، إلى أن مشاجرة نشبت بين المتهم وبين المجني عليه بدران مجدي بمنطقة الموقف الجديد بدائرة قسم ثالث وتمكن المتهم من طعن المجني عليه بطعنه نافذة بالبطن بسبب خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه وآخرين.

وتلقى اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارا من الرائد محمد سكر، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث، بنشوب مشاجرة بالموقف الجديد ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بجرح نافذ بالبطن، وعلى الفور انتقل النقباء إسلام مشهور ومروان منصور وأحمد هاني المراكبي معاوني المباحث، وتبين أن المتهم هو محمود حمد لاعب نادي المصري لكرة القدم، قام بطعن المجني عليه بطعنة نافذة بالبطن بعد مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلافات مالية بينهم، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وإخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.