شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. رابطة الدوري الفرنسي تقرر هبوط أميان وتولوز وصعود لورينا ولنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت رابطة الدوري الفرنسي اليوم أن بطولة الموسم المقبل ستكون في وجود 20 فريقًا، بعدما صوتت الأغلبية على الموافقة على ذلك القرار.
وبذلك خسر ناديا أميان وتولوز، معركتهما ضد قرار الهبوط من الدورى الفرنسى.
الرابطة اتخذت القرار بموافقة 74% من إجمالي الأعضاء المسموح لهم بالتصويت على الأمر، ومن المقرر أن يجتمعوا من جديد في الـ 26 من يونيو لتنسيق الأمر.
وكانت الرابطة الفرنسية لدورى المحترفين، أكدت أن الجمعية العمومية صوتت على الإبقاء على 20 ناديا في بطولة الدورى الممتاز.
وكان كلا الناديين، احتلا المركزين الأخيرين في الترتيب الذي قامت رابطة الدورى الفرنسى باحتسابه، حينما أنهت الرابطة الموسم بشكل مبكر في 30 أبريل الماضى، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتسبب التصويت في هبوط الفريقين، مع صعود كل من لوريان ولنس من الدرجة الثانية ليحلا محلهما.
ونجح أميان وتولوز في انتزاع حكم قضائى يلزم رابطة الدورى الفرنسى بإعادة النظر في شكل الدورى للموسم المقبل، لكن الرابطة أكدت التصويت على الإبقاء على 20 ناديا في المسابقة.
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