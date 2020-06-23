شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 لاعبين وعضو بالجهاز الفني لباريس سان جيرمان بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اكتشاف إصابة ثلاثة لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الفني والإداري بفيروس كورونا المستجد، حسب الاختبارات التي أجريت لهم الاثنين الماضي.
وأوضح النادي الفرنسي في بيان على موقعه الرسمي أن المصابين الأربعة ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس خلال فترة العزل، والتي لم يتواصلوا خلالها مع بعضهم البعض.
وأكد البيان شفاء المصابين الأربعة واستئنافهم لبرنامجهم التدريبي. ومن المقرر أن يستأنف باريس سان جيرمان تدريباته، الخميس القادم، في مجموعات صغيرة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
58,141
-
تعافي
15,535
-
وفيات
2,365
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 لاعبين وعضو بالجهاز الفني لباريس سان جيرمان بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.