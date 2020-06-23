شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 لاعبين وعضو بالجهاز الفني لباريس سان جيرمان بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اكتشاف إصابة ثلاثة لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الفني والإداري بفيروس كورونا المستجد، حسب الاختبارات التي أجريت لهم الاثنين الماضي.

وأوضح النادي الفرنسي في بيان على موقعه الرسمي أن المصابين الأربعة ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس خلال فترة العزل، والتي لم يتواصلوا خلالها مع بعضهم البعض.

وأكد البيان شفاء المصابين الأربعة واستئنافهم لبرنامجهم التدريبي. ومن المقرر أن يستأنف باريس سان جيرمان تدريباته، الخميس القادم، في مجموعات صغيرة.