شكرا لقرائتكم أندية القسم الثانى ترفض اقتراح اتحاد الكرة بإقامة دورة مجمعة "4 فرق من كل مجموعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض مندوبو أندية القسم الثانى، اقتراح اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بإقامة دورة مجمعة تتكون من 4 فرق من كل مجموعة بالقسم الثانى، لتتكون الدورة من 12 فريقا، وتصعد الفرق الثلاثة الأولى للدورى الممتاز الموسم المقبل، ويتمسك أندية القسم الثانى بإلغاء دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، وتطبيق مبدأ الجدارة الرياضية لتحديد الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، بحيث يصعد المتصدرين فى المجموعات الثلاث للدورى الممتاز ، وطلبت الأندية أيضا زيادة عدد الفرق فى الدورى الممتاز "ب" الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقا، بحيث تضم كل مجموعة 16 فريقا.
فى السياق ذاته، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – من أجل تحديد الموقف النهائي سواء بالمد للجنة لمدة عام جديد تنتهي بنهاية أوليمبياد طوكيو 2020، أو إقامة الإنتخابات سواء لمدة أربعة سنوات، أو لمدة عام وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن بعد أن كان هناك اتجاه للمد للجنة حتى أغسطس من العام المقبل 2021 .
وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن فيفا سيحسم القرار الخاصة باتحاد الكرة خلال أيام قليلة خاصة أن عمل اللجنة الحالية سينتهي فى 30 يوليو، وسيتم الدعوة لجمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة ومطالبة اللجنة الخماسية بذلك إلى جانب الدعوة لانتخابات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل وتكون لمدة عام بمجلس إدارة جديد، وسيصل الخطاب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية المصرية على ذلك، وبالتنسيق مع هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي و الأفريقي.
فى سياق متصل، يسود اتجاه قوي على عدم احتساب الانتخابات المقبلة حال إقامتها لمدة سنة عدم إحتسابها دورة كاملة، خاصة أنا لانتخابات مرجح إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل على أن ينتهي عمل هذا المجلس فى شهر 7 أو 8 المقبل وتحديدًا عقب إنتهاء الدورة الأوليمبية المقرر إقامتها حتى الآن فى يوليو من العام المقبل 2021 بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية فى العالم.
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