شكرا لقرائتكم أندية القسم الثانى ترفض اقتراح اتحاد الكرة بإقامة دورة مجمعة "4 فرق من كل مجموعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مندوبو أندية القسم الثانى، اقتراح اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بإقامة دورة مجمعة تتكون من 4 فرق من كل مجموعة بالقسم الثانى، لتتكون الدورة من 12 فريقا، وتصعد الفرق الثلاثة الأولى للدورى الممتاز الموسم المقبل، ويتمسك أندية القسم الثانى بإلغاء دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، وتطبيق مبدأ الجدارة الرياضية لتحديد الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، بحيث يصعد المتصدرين فى المجموعات الثلاث للدورى الممتاز ، وطلبت الأندية أيضا زيادة عدد الفرق فى الدورى الممتاز "ب" الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقا، بحيث تضم كل مجموعة 16 فريقا.

فى السياق ذاته، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – من أجل تحديد الموقف النهائي سواء بالمد للجنة لمدة عام جديد تنتهي بنهاية أوليمبياد طوكيو 2020، أو إقامة الإنتخابات سواء لمدة أربعة سنوات، أو لمدة عام وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن بعد أن كان هناك اتجاه للمد للجنة حتى أغسطس من العام المقبل 2021 .

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وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن فيفا سيحسم القرار الخاصة باتحاد الكرة خلال أيام قليلة خاصة أن عمل اللجنة الحالية سينتهي فى 30 يوليو، وسيتم الدعوة لجمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة ومطالبة اللجنة الخماسية بذلك إلى جانب الدعوة لانتخابات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل وتكون لمدة عام بمجلس إدارة جديد، وسيصل الخطاب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية المصرية على ذلك، وبالتنسيق مع هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي و الأفريقي.

فى سياق متصل، يسود اتجاه قوي على عدم احتساب الانتخابات المقبلة حال إقامتها لمدة سنة عدم إحتسابها دورة كاملة، خاصة أنا لانتخابات مرجح إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل على أن ينتهي عمل هذا المجلس فى شهر 7 أو 8 المقبل وتحديدًا عقب إنتهاء الدورة الأوليمبية المقرر إقامتها حتى الآن فى يوليو من العام المقبل 2021 بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية فى العالم.