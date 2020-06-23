شكرا لقرائتكم لماذا يصر الفرنسي كارتيرون على ضم مهاجم إفريقي سوبر في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، علي تدعيم مركز رأس الحربة والمهاجم الصريح بصفقة افريقية سوبر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتتجه النية داخل نادى الزمالك للاستغناء عن الكونغولى كابنجو كاسنجو لعدة اعتبارات أهمها عدم اقتناع الخواجة الفرنسية بقدراته وكذلك لتقليص عدد الأجانب في الفريق تماشيا مع قرارات اتحاد كرة القدم المصري.

وأبلغ الفرنسى إدارة الزمالك والمسئولين عن الكرة في الفريق بحاجته الملحة لضم مهاجم أفريقي مميز للفريق في الصيف القادم، لتدعيم خط الهجوم الابيض ،على أن يكون سوبر صاحب إمكانيات بدنية وتهديفية رائعةولا يقل عن مصطفى محمد .

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من جهتهم يبحث مسئولى الزمالك عن مهاجمين مميزين إفريقيا ، ويضم خط هجوم الزمالك في الوقت الحالي 3 لاعبين، مصطفى محمد، المهاجم الأساسي للفريق والذي يعتمد عليه كارتيرون بصفة أساسية، بجانب كابونجو كاسونجو، والذي يريد كارتيرون التخلص منه عن طريق البيع أو الإعارة، وعمر السعيد، الذي سيرحل في هذا الصيف إلى صفوف فريق وادي دجلة.

وطمأن مسئولي الأبيض كارتيرون بالبدء في رحلة البحث عن مهاجمين مميزين، أفريقيا، حتى يختار منهم لاعب يضمه النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحاول الزمالك سابقا ضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي، إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2020، لكن اللاعب رفض وتوقفت المفاوضات فيما بينهم.