وفاة والد الحكم الدولي محمد الصباحي

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جدة - عمرو شويل توفي مساء اليوم والد الحكم الدولي محمد الصباحي حيث نشر الحكم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً : ياايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي...ابويا في ذمه الله ..دعواتكم بالرحمة .

في سياق متصل دخل الحكم محمد الصباحى تاريخ الكرة المصرية، حيث يعد أول حكم فيديو فى الدورى الممتاز خلال مباراة طلائع الجيش وانبى التي أقيمت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر للمسابقة ، بعد تطبيق تفنية الفيديو " الـVAR" لأول مرة فى الدورى المصري ، وشاركه في المباراة كلاً من يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

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تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، بطلب إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لإقامة معسكر لمدة 10 أيام لتجهيز الحكام لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وكشف مسئولو اللجنة أن الحكام يتدربون بشكل فردى حاليا، واللجنة طلبت توفير معسكر لمدة 10 أيام قبل موعد انطلاق الدورى الممتاز، كما أوضح مسئولو اللجنة أن المعسكر سيشهد تذكير الحكام ببعض جوانب القانون وكذلك تقنية الفيديو.

وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، خطابات رسمية إلى جميع المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، لإخطار الحكام بالخضوع لاختبار وزن خلال شهر من الآن، استعدادا لعودة مسابقة الدورى العام يوم 25 يوليو المقبل، بعد تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث ترغب لجنة الحكام فى بدء تأهيل وتجهيز الحكام لاستئناف الدورى بعد فترة التوقف التى وصلت لـ3 أشهر.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عقب سلسلة الاجتماعات مع الأندية، على استئناف مسابقة الدورى الممتاز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدا فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لمنح الفرصة للأندية للاستعداد للمسابقة بعدما تحفظت الأندية على عودة البطولة يوم 25 يوليو المقبل بداعى حاجتهم إلى أكثر من 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بجانب عودة اللاعبين المحترفين من الخارج بعد فتح الطيران أول يوليو المقبل.