شكرا لقرائتكم فكري صالح: دربت أساطير خلال مسيرتي مع المنتخب والوفاء والاخلاص أهم سمات الجوهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أن الراحل محمود الجوهرى من أهم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية ، موضحاً أن حصول مصر على بطولة الامم الافريقية 98 ببوركينا فاسو لابد أن تدرس بسبب الضغط الكبير الذى تعرض له اللاعبين و الجهاز الفنى للفراعنة من قبل الاعلام والجمهور والمسئولين .

وأضاف شيخ مدربين الحراس في تصريحات لبرنامجد أخبارنا على قناة الزمالك قائلا الحب و الوفاء و الإخلاص أهم سمات الراحل محمود الجوهرى وسميت ابني اسم مركب محمود الجوهري حبا في الرائع الراحل

وواصل فكرى صالح حديثه قائلا : دربت أساطير كبيرة خلال مسيرتى مع المنتخب

، حيث بدأت تدريب فى المنتخب و سنى 23 سنة، مضيفا بدايتى مع التدريب كانت صعبة لوجود حراس أكبر منى سناً فى المقاولون.

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وتابع فكرى حديثه قائلا : عبداللطيف طه ضمنى للزمالك و عمرى 9 سنوات، معتبرا أن نادى الزمالك و قناة النادى هم بيتى

وأوضح فكرى صالح أن محمود الجوهرى أستعان بروح حرب أكتوبر لتحفيز اللاعبين قبل بطولة كأس الأمم الافريقية 98 ببوركينا فاسو ، مشيرً إلى أن الراحل العيظم قام بتحفيز بـ200 دولار لاكثر غرفة نظيفة وفاز بها محمد عمارة وهانى رمزى فى ذلك التوقيت ، وشدد فكري صالح على انه دائم الاتفاق مع الجوهرى فى أرائه وعندما ذهب الجوهري لتولى تدريب الادرن كان يمتلك عرض من الكويت ونيجيريا ولكن رفضها .