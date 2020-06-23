شكرا لقرائتكم مروان محسن يقترب من التجديد رسميا مع الاهلي حتى 2023 .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إقترب مروان محسن مهاجم الأهلي من الإستمرار مع ناديه لمدة موسمين مقبلين بعدما اتفق مسئولو النادى الأهلى مع على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولى فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحمراء، وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

ورفع سيد عبد الحفيظ تقريرا للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

مروان محسن انضم إلى الأهلي في موسم 2016 قادماً من النادي الإسماعيلي بقيمة مادية كبدت خزينة الأحمر 10 ملايين جنية، وبذلك يكون مروان قد لعب لـ 3 أندية في الدوري هي "الاهلي، الاسماعيلي، بتروجت"

شارك مروان محسن مع الأهلي في67 مباراة خلال 4 مواسم، سجل خلالهم 17 هدفاً، وصنع 6 أهداف.

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فيما كان موسم 2015 كان الأفضل لمروان حيث سجل مع الاسماعيلي 14 هدفاً وصنع 8

أما عن أعلى معدل تهديفي لمروان محسن فكان مع فريق بتروجت برصيد 18 هدف في 73 مباراة خاضها مع الفريق البترولي، وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.

وبشكل عام شارك مروان محسن مع الفرق الثلاثة الأهلي والاسماعيلي وبتروجت في 136 مباراة، سجل خلالهم 40 هدفاً وصنع 16.

أما عن مسيرته الدولية، فقد انضم صاحب الـ 31 عاماً للمنتخب الوطني في عام 2011، وبالتحديد في شهر سبتمبر، وشارك مروان محسن مع منتخب الفراعنة في 35 مباراة دولية وسجل 7 أهداف.