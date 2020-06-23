شكرا لقرائتكم عبد الحكيم: اللاعب المهاري مظلوم في الكرة المصرية.. وأيمن حفني لم يأخذ حقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد محمود عبد الحكيم لاعب المصري السابق أن تامر اسماعيل نجم كرة الصالات أحرف لاعب في تاريخ مصر وأحرف لاعب شفته في حياتي، مشيرا إلى أن الكرة الخماسية أصعب من العادية وأضافت لي الكثير.

قال في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على قناة أون تايم سبورتس 1: اللاعب المهاري دائما مظلوم في مصر والمدربين تلجأ إلى الدفع به في المباريات في آخر ربع ساعة مع انه من الأفضل أن يبدأ به أساسي، لتحقيق أهدافه من المباراة وبعدها يغيره وفقا لرؤيته الفنية.

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شدد على أن أيمن حفني لاعب مهاري وامكانياته عالية واتظلم كتير في مسيرته الكروية، مشيرا إلى أن اللاعب المهاري لابد أن يكون مستمتع باجمهور ولا يخاف منه.

أضاف أن صداقاته في الكرة ليسوا كثيرين ولكن من أرز أصدقائي صلاح أمين وفتح الله ومحمد فضل وجدو.