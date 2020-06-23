شكرا لقرائتكم حاوي المصري: اتظلمت في عدم الانضمام للمنتخب رغم تألقي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمود عبد الحكيم لاعب المصري السابق أنه يعشق مجال التدريب ، لذلك يحصر على الحصول على الدورات التدريبية اللازمة لثقل مهاراته التدريبية.
قال في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على قناة أون تايم سبورتس 1: أنا اتظلمت كتير في الانضمام لمنتخب مصر رغم اني كنت باخج أفضل لاعب في الدوري عدة أسابيع ، كاشفا أن البعض تحدث مع حسن شحاتة مدرب المنتخب الأسبق من أجل ضمي ولكن هذا لم يحدث.
أوضح أنه استفاد من لعبه الكرة لأنها كانت سببا فيما وصل إليه، مشيرا إلى أن بتروجت كان محظوظا في اختيار اللاعبين الأجانب المميزين.
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