شكرا لقرائتكم اتحاد الجودو يطبع كتيب الإرشادات الطبية و الإجراءات الاحترازية قبل عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين طبع كتيب الإرشادات الطبية و الإجراءات الاحترازية ، و الذى يضم تعليمات عودة النشاط الرياضى ، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة ، كما سيتم توزيع الكتيب على المنتخبات و الأندية ، ومن المقرر أن يتم إرسال الكتيب الى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية فور طباعته ، ليكونوا على استعداد لعودة النشاط ، مع تطبيق التعليمات التي تم إعلانها من مسئولي الوزارة ومجلس الوزراء .
كان اتحاد الجودو قرر إجراء تحليل ومسحة كورونا للاعبى المنتخب قبل عودة النشاط الرياضى للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من الفيروس، وحفاظا على صحة وسلامة باقى اللاعبين المحيطين بهم فى التدريبات والمنافسات .
كما قرر الاتحاد شراء جهاز ترمومتر حرارى لقياس درجة الحرارة، والكشف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك قبل بدء النشاط الرياضى، المقرر له بداية يوليو المقبل .
وأكد مطيع فخر الدين أن خضوع اللاعبين للمسحة يأتى ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالاتحاد، فى ظل اندراج الجودو ضمن الألعاب التلامسية، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأضاف فخر الدين أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة تحديد موعد خضوع اللاعبين للمسحة، خاصة أن التدريبات سيتم استئنافها خلال الأسبوعين المقبلين.
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