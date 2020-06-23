شكرا لقرائتكم وادى دجلة يفرض حالة من السرية و"التعتيم" على أول تدريب جماعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض مسئولو نادى وادى دجلة حالة من السرية و"التعتيم" على أول تدريب جماعى يخوضه الفريق، مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضى بشكل طبيعى، بعد أزمة انتشار فيرس كورونا، وذلك بعد أن تأكدت سلبية المسحة الطبية الأولى لجميع لاعبى الفريق وكذلك الجهاز الفنى بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، حيث خضع الفريق والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين لإجراء مسحة طبية الأحد الماضي، للكشف عن فيرس كورونا، عقب إصدار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط، لاسيما وإنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بدجلة بالفيرس بناءًا على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات.

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وحرص المسئولون بوادى دجلة على تقليل عدد الحاضرين فى أول تدريب جماعى للفريق، حيث لم يتم استدعاء أى فرد من أفراد المنظومة دون أن يكون له دور فعال خلال التدريب، كما تم منع تصوير التمرين كعادة وادى دجلة فى معظم تدريباته السابقة.

وخضع جميع اللاعبون لإختبار أوزان قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، ويرغب الجهاز الفنى لدجلة فى اختبار أوزان اللاعبين، للتأكد من حفاظهم على معدل لياقتهم خلال الفترة التى قضوها فى المنازل بسبب تفشيى فيرس كورونا، حيث يهدف نيكوديموس لمعرفة اللاعبون الذين زادت أوزانهم من أجل إعداد برنامج تأهيل خاص لهم.