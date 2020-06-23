شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يعلن عن القيام بجولة صيفية افتراضية بديلا عن المعسكر الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بايرن ميونخ الألماني، عن القيام بجولة صيفية افتراضية بعد صعوبة القيام بالمعسكر الصيفى المعتاد خارج ألمانيا كل عام استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروى الجديد، حيث ذكر النادى في موقعه الرسمي أن العملاق البافارى أطلق بالتعاون مع شريكه أودي مشروعاً عالمياً رائداً، حيث سيكون البايرن أول ناد رياضي يقوم بجولة صيفية افتراضية.

أضاف الموقع أن الجولة الافتراضية الرقمية من المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس، موضحا أنه ستمنح جماهير الفريق البافارى حول العالم فرصة متابعة فترة ما قبل الموسم.

أشار الموقع إلى أنه سيظهر نجوم بايرن ميونخ عبر المنصات الرقمية التابعة للبافاري كما يتضمن مباراة ودية للفريق مع منافس لم يتحدد حتى الآن، مضيفا أن المشروع يمثل بداية حملة عالمية جديدة بعنوان "أكبر عائلة رياضية في العالم" مع ما يزيد عن 290 ألف عضو و4500 رابطة مشجعين حول العالم، يمتلك بايرن أكبر عدد أعضاء في العالم، ودائماً ما يعتبر نفسه عائلة واحدة كبيرة.

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من جانبه، علق كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لنادى بايرن ميونخ على الجولة الإفتراضية قائلا "نظراً لعدم القدرة على الذهاب في جولة أودي الصيفية المعتادة، قررنا إنشاء هذه المبادرة الرقمية للحفاظ على أفراد العائلة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد. يمكن لمشجعينا التطلع إلى محتوى مثير عبر منصاتنا".

من ناحية أخرى، أقام مجلس إدارة نادى بايرن ميونخ الألماني، مؤخرا ، احتفالا للاعبين والجهاز الفنى بمناسبة تتويج العملاق البافارى بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالى، حيث حسم الفريق لقب المسابقة رسميا فى الجولة قبل الماضية بعد الفوز خارج ملعبه على فيردر بريمن بهدف البولندى روبرت ليفاندوفسكى.

وحقق بايرن ميونخ فوزا سهلا على نظيره فرايبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب "اليانز آرينا" فى إطار منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من الدورى الألمانى "البوندزليجا"، مساء السبت الماضى.