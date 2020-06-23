شكرا لقرائتكم ليستر سيتي يهدر نقطتين بالتعادل مع برايتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر ليستر سيتي نقطتين ثمينتين في طريقه لتأكيد مشاركته بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع برايتون يوم الثلاثاء في افتتاح مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث بفارق أربع نقاط أمام تشيلسي ، ورفع برايتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأهدر الفرنسي نيل موباي لاعب برايتون ضربة جزاء في الدقيقة 14 حيث تصدى لها كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وظل التعادل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بهذه النتيجة ويقتسم الفريقان نقاط المباراة.