شكرا لقرائتكم تغييرات في الجهاز الإداري لاتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، الهيكلة الإدارية الجديدة لإدارة الفريق الأول لكرة القدم، والتي شهدت ضم مشعل السعيد مديرا للفريق، على أن يكون مروان مهدي إداريا.

وقال النادي في بيان صحافي: قدم مجلس الإدارة شكره لأسامة المولد بعد انتهاء فترة تكليفه مديرا للفريق على ما قدمه من عمل وجهد.

وأوضح أن الجهاز الإداري الجديد باشر مهامه من يوم الثلاثاء، بالإشراف على إجراء الفحوصات الطبية الوقائية وفقا للبروتوكولات الصادرة عن وزارة الرياضة المتعلقة بعودة النشاط الرياضي.