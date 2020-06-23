شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف الخليج 365: بابل والمثلوثى في القاهرة أول يوليو للكشف الطبي بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن مسئولو الزمالك اتفقوا مع الثنائى الأنجولى آري بابل والتونسى حمزة المثلوثى المقرر انضمامهما إلى الفريق الأبيض بالقدوم إلى القاهرة أول شهر يوليو المقبل بعد فتح الطيران وذلك من أجل خضوع الثنائى للكشف الطبي.

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أضاف شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 : صفقات الزمالك جيدة في الفترة الأخيرة ولكن لا يصح التعاقد مع هؤلاء اللاعبين و الإستغناء عن فرجاني ساسي أو أشرف بن شرقي أو محمود علاء وطارق حامد ويجب الحفاظ على القوام الأساسي للزمالك في الموسم المقبل.

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تابع شبانه في لايف " الخليج 365 " أن الثنائى بابل و المثلوثي في حالة إجتياز الكشف الطبي سيتسلمان مقدمات العقود الخاصة بهما من أجل إعلان الصفقتين بصورة رسمية وأكد بابل للزمالك أنه سيكون في القاهرة على أول طائرة قادمة من أنجولا بينما سيؤكد المثلوثى موعد وصوله إلى مسئولي الزمالك خلال الفترة الحالية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.