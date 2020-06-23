شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف الخليج 365.. اتحاد الكرة للزمالك: لن تشارك فى الدورى بدون مسحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة الحالي و المعروف بزملكاويته الشديدة يحظى بتأييد كبير من النادي الأهلي و محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ، بينما هناك هجوم و انتقاد له من قبل مجلس الزمالك ، وضد اللجنة الخماسية وتحديدأ عمرو الجنايني .

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أضاف محمد شبانه في برنامج مع شبانه عبر بوابة " الخليج 365 " اتحاد الكرة يهدد الزمالك حالياً لتحديد موعد اجراء المسحات للاعبى الفريق الابيض مثل باقى الاندية، خاصة وان الزمالك النادى الوحيد الذى لم يحدد موعد اجراء المسحات بعد اعلان اف سى مصر تراجعه عن الانسحاب واجراء المسحات على نفقته الخاصة ، و وابلغ اتحاد الكرة لمسئولى الزمالك انه لن يسمح للفريق الأبيض بالمشاركة فى الدورى او الكأس بدون اجراء المسحات والا سيتم استبعاد الفريق الابيض من البطولتين رسميا.

تابع شبانه في لايف " الخليج 365 " اتحاد الكرة أكد للأندية أنه لن يتم السماح لأي نادي وعلى رأسهم الزمالك و أي نادي آخر بعدم المشاركة في الدوري إلا بعد إجراء المسحات و إخطار اتحاد الكرة بموعد المسحة لأنه المشرف على الإجراءات الطبية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.