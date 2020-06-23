شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف قام بيراميدز بتطبيق "التباعد" بين اللاعبين فى أول مران جماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو نادى بيراميدز على تطبيق نظام التباعد بين اللاعبين، وفقًا لإرشادات اللجنة الطبية باتحاد الكرة، خلال خوض التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ أن توقف النشاط الرياضى ومسابقة الدورى الممتاز من منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشى فيرس كورونا، وتولى محمود فتح الله مدرب الفريق قيادة التدريبات التى تقام على ملعب الدفاع الجوى، وتم تقسيم اللاعبين على مجموعات.

وحرص بيراميدز على أن توجد مسافة كافية بين كل لاعب والأخر خلال تواجدهما على مقاعد البدلاء، حيث تم تقسيم الملعب من الخارج بهذا النظام، وتم تطبيق النموذج على عبد الله السعيد وعمر جابر لاعبا الفريق، الذان تواجدوا خارج أرض الملعب لمشاهدة أجزاء من التدريب المقسم على مجموعات، وبينهم مسافة لا تقل عن متر ونصف، مرتدين الكمامة.

وحصل مسئولو بيراميدز على موافقة اتحاد الكرة واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان بأن يخوض الفريق تدريباته على مجموعات.

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وأكد هانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز أن اللجنة الطبية سمحت بخوض التدريبات المنفردة انتظارًا لإجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا والمحدد لها يوم الأربعاء وفى ضوء نتيجتها ستبدأ التدريبات الجماعية للفريق.

ويغيب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى وأفراد جهازه المعاون عن تدريبات بيراميدز، نظرًا لعودتهم إلى موطنهم لقضاء إجازة قصيرة، قبل العودة إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.