شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الهيئات الشبابية والرياضية للأعضاء أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء والتي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية .
كما تؤكد الوزارة بأنه سيتم التعميم على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية بالفتح أمام روادها بدءاً من شهر يوليو وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بها والمتضمنة الضوابط الصحية والتعقيم والتطهير والتباعد بالأماكن الاجتماعية والحدائق الداخلية والمتنزهات أخذاً بعين الاعتبار الضوابط والاعتبارات التي تضعها مجالس الإدارات والمعنيين بإدارة المنشآت الرياضية والشبابية فيما يتعلق بتنظيم دخول روادها وفقاً لطبيعة وسعة كل منشأة وبما يضمن عدم وجود التجمعات أو التزاحم ومراعاة التباعد في أماكن تواجد الرواد .
وشددت الوزارة أن التعميم سيتضمن فتح أماكن تقديم الخدمات شاملة المطاعم والكافيهات داخل الأندية ومراكز الشباب بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية للصالات الاجتماعية والصالات المغلقة للمطاعم والكافيهات.
كما سيتم فتح صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية سواء داخل المنشآت الرياضية والشبابية أو خارجها طبقاً للدليل الاسترشادي الخاص بالأندية الصحية والذى ينضوى على آليات وتوقيتات بدء التجهيز بها بدءاً من 1 يوليو على أن يبدأ التشغيل الفعلى 15 يوليو 2020.
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