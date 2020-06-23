شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف الخليج 365: طاهر طاهر وافق على الانضمام للزمالك في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن هناك مفاوضات تمت من مسئولو نادي الزمالك مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل و أن اللاعب رحب بذلك للانضمام للقلعلة البيضاء.

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أضاف محمد شبانه في برنامج مع شبانه عبر بوابة " الخليج 365 " هذا أمر طبيعي في كرة القدم وحدث قبل ذلك مع أكثر من لاعب أن يقوم بالتوقيع للأهلي و الزمالك في وقت واحد ومن ثم الإنضمام للنادي الذى ينهي التفاوض مع ناديه وهو ما أكده باسم على لاعب الأهلي الحالي بأنه وقع للزمالك وقت أن كان لاعب في المقاولون وأنه بعد دخول الأأهلي في المفاوضات وقع للأهلي.

تابع شبانه في لايف " الخليج 365 " مصدر مقرب من اللاعب طاهر محمد لاعب المقاولون العرب، أكد اللاعب تلقى مفاوضات من مسئولى الزمالك فى شهر رمضان الماضى، ورحب طاهر باللعب للزمالك قبل أن يتراجع الزمالك وتتجمد المفاوضات بين الطرفين تماما.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.