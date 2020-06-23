شكرا لقرائتكم خبر عن "تعتيم وتخفيض الحضور" شعار دجلة فى أول تدريب قبل عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض مسئولو نادى وادى دجلة حالة من السرية و"التعتيم" على أول تدريب جماعى يخوضه الفريق، مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضى بشكل طبيعى، بعد أزمة انتشار فيرس كورونا، وذلك بعد أن تأكدت سلبية المسحة الطبية الأولى لجميع لاعبى الفريق وكذلك الجهاز الفنى بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، حيث خضع الفريق والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين لإجراء مسحة طبية الأحد الماضي، للكشف عن فيرس كورونا، عقب إصدار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط، لاسيما وإنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بدجلة بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات.

وحرص المسئولون بوادى دجلة على تقليل عدد الحاضرين فى أول تدريب جماعى للفريق، حيث لم يتم استدعاء أى فرد من أفراد المنظومة دون أن يكون له دور فعال خلال التدريب، كما تم منع تصوير التمرين كعادة وادى دجلة فى معظم تدريباته السابقة.

وخضع جميع اللاعبون لاختبار أوزان قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، ويرغب الجهاز الفنى لدجلة فى اختبار أوزان اللاعبين، للتأكد من حفاظهم على معدل لياقتهم خلال الفترة التى قضوها فى المنازل بسبب تفشيى فيرس كورونا، حيث يهدف نيكوديموس لمعرفة اللاعبون الذين زادت أوزانهم من أجل إعداد برنامج تأهيل خاص لهم.

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ومازال هناك 4 لاعبين لم يخضعوا للمسحة الطبية الأولى بوادى دجلة، حيث غاب 3 منهم عن إجراء المسحة، أمس الأحد بسبب انشغالهم بخوض امتحانات الثانوية العامة، فيما غاب محمد رضا عن الإجراء نظرًا لخضوعه لعملية جراحية، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد إجراء المسحة الطبية الثانية خلال الساعات المقبلة.