شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعد لإجراء مسحة لاعبي الزمالك ..الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهي مسئولو اتحاد الكرة إجراءات خضوع لاعبي الزمالك للمسحة الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين ، ومن المنتظر أن يجري لاعبو الزمالك المسحة الطبية بعد غد الخميس وفقا لتأكيدات مصدر داخل اتحاد الكرة بان لاعبي الزمالك سيخضعون للمسحة يوم الخميس استعدادا لعودتهم للتدريبات، وتأتي تصريحات مسئولي اتحاد الكرة بشأن موقف لاعبي الزمالك تماشيا مع قرار رئاسة الوزراء اليوم بفتح الأندية الرياضية بداية من السبت المقبل.

في نفس السياق يعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عبر قناه النادى الليله الموقف من القرارات التي صدرت بشأن استئناف النشاط الرياضي وذلك من خلال برنامج زملكاوي في العاشرة مساءا

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في سياق مختلف بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في إعادة ترتيب دولاب الأجانب داخل الفريق بعد اقتراب انهاء التعاقد مع الثنائي أري بابل وحمزة المثلوثي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث أصبح الزمالك في حالة إتمام التعاقد مع الثنائي في حاجة إلى الاستغناء عن أحد الأجانب المقيدين في قائمته من الرباعي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي وكاسونجو كابونجو.

إدارة الزمالك بدأت التفكير في الموفقة علي العروض التي تصل إلى أي من الرباعي المتواجد في قائمة الفريق بشرط أن يكون العرض لائقًا للزمالك واللاعب من الناحية المادية والفنية، خاصة أن اتحاد الكرة يدرس حتى الآن تطبيق قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق الموسم المقبل، وهو ما يزيد من أزمة الزمالك، الذي أصبح مطالبًا بالاستغناء عن 2 لاعبين علي أقل تقدير في الموسم المقبل.