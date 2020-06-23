شكرا لقرائتكم خبر عن صراع سكندري علي ضم بامبو في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي كريم بامبو لاعب الزمالك عرضا شفوياً من الاتحاد السكندري للانضمام لصفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل خروج اللاعب من حسابات الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك منذ بداية الموسم، كما تلقي اللاعب اتصالات من نادي سموحة لاستطلاع رأيه في الانضمام للفريق، إلا ان اللاعب رفض البت في تلك العروض انتظارا لموقف الزمالك من قيده في قائمة الفريق الموسم المقبل من عدمها قبل الدخول في مفاوضات مع أي نادي.

من ناحية أخرى اعلن الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق شفاء زوجته من فيروس كورونا بعد إصابة زوجته وابنته الأيام الماضية، وقال الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الحمد لله رب العالمين..زوجتي وبنتي زينة سلبية المسحة وغدا نتيجة مسحة مروان وأنا إن شاء الله.. وبشكر كل الناس اللي دعولي من كل قلبي وأتمني الشفاء لكل مريض والحمد والشكر لله رب العالمين".

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ونشر الغندور منذ أيام تدوينة له كتب فيها: ان شاء الله قريبا اكون معاكم بحب واحترام وتقدير للجميع نختلف في الانتماء و الآراء و لكن يبقي الاحترام هو السائد بيننا و سنسعي جميعًا لتقليل نسبة التعصب الاعمي و الشتايم المتبادلة بين الجماهير و مع احتفاظ كل فريق ان يناقش قضاياه و يدافع عنها دون الإساءة للغير و اتمني من جميع المسئولين في المنظومة الرياضية ان يكون العدل و العدالة و تطبيق اللوائح علي الجميع هي شعارنا جميعًا حتي يتم إلغاء كلمة الاقوي ينتصر و يصبح الحق هو المنتصر و اشكركم من كل قلبي علي الدعم و المساندة الإنسانية التي تدل علي النية الطيبة.

في سياق مختلف بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في إعادة ترتيب دولاب الأجانب داخل الفريق بعد اقتراب انهاء التعاقد مع الثنائي أري بابل وحمزة المثلوثي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث أصبح الزمالك في حالة إتمام التعاقد مع الثنائي في حاجة إلى الاستغناء عن أحد الأجانب المقيدين في قائمته من الرباعي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي وكاسونجو كابونجو.