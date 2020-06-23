شبانه في لايف الخليج 365 :الأندية تهدد الجبلاية بالتعهد وتحمل المسئولية الجنائية لاستئناف الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : أن الأندية تهدد اتحاد الكرة وتطالبه بتحمل المسئولية الجنائية في حالة استئناف بطولة الدوري و تعرض أي لاعب أو فرد من أفراد الفريق بفيروس كورونا ، و ذلك لأن هذه الأندية رافضة لعودة الدوري و تضغط على اتحاد الكرة بهذا الأمر لإلغاء المسابقة ، وهذه الأندية تبحث عن مصلحتها فقط.
أضاف محمد شبانه في برنامج مع شبانه عبر بوابة " الخليج 365 : تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم يؤكد على إقامة بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة ، واستئنافها خلال الفترة المقبلة وهو ما أكده وزير الرياضة اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة وعلى الأندية التعامل مع فيروس كورونا ، والحياة بدأت تعود في مصر لجميع الأنشطة وعلى اتحاد الكرة وضع خطة لعودة الحياة لكرة القدم و استئناف النشاط الكروي في الفترة المقبلة.
تابع شبانه في لايف " الخليج 365 " : على جميع الأندية التكاتف لعودة بطولة الدوري و استئنافها خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن هناك عدد من الأندية تبحث عن مصلحتها فقط دون البحث عن المصلحة العامة.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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