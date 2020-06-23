شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365” :حسين الشحات يغيب عن الأهلي لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن هناك حالة من الصدمة انتابت جهاز الكرة بالأهلي بعد الاطلاع علي التقرير الخاص بالجراحة التي اجراها حسين الشحات نجم هجوم الفريق، حيث تأكد غياب اللاعب لفترة تتراوح من شهرين الى ٣ اشهر بعد اجرائه جراحة الفتاق يوم الأحد الماضي وهي المدة التي يحتاجها اللاعب لالتئام الجرح والعودة من جديد للتدريبات والمباريات.

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تابع شبانه في لايف " الخليج 365 " التقرير الطبي فضل إراحة اللاعبين من شهرين إلى ثلاثة وهذا أمر غريب بسبب تأخر اللاعب في إجراء العملية على الرغم من أن هناك توقف للمسابقة استمر 4 أشهر وكان الأولي إقامتها في الفترة الماضية.

أضاف محمد شبانه في برنامج مع شبانه عبر بوابة " الخليج 365 " صعوبة العملية التي أجراها الشحات تأتي لكونها المرة الثالثة التي يخضع فيها اللاعب لنفس الجراحة، حيث سبق وان اجراها مرتين الأولي عندما كان في صفوف مصر المقاصة والثانية عندما كان لاعبا في العين الاماراتي

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.