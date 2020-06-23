مباشر.. برشلونة أمام بيلباو.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وأتلتيكو بيلباو على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد برصيد 65 نقطة، مع تفوق الأخير في المواجهات المباشرة، بينما يأتي بيلباو في المرتبة العاشرة برصيد 42 نقطة.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، آرثور، أرتورو فيدال، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، لويس سواريز.